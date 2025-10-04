Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Caixas 24 horas do Banrisul superam 1 milhão de transações

Por enquanto, são 310 máquinas, número que subirá a mil ainda em 2025

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS