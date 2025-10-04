Caixas 24 horas do Banrisul superam 1 milhão de transações

A parceria entre Banrisul e o Banco24Horas, do grupo Tecban, ultrapassou 1 milhão de transações no Rio Grande do Sul, movimentando mais de R$ 457 milhões. A implantação dos caixas eletrônicos recicladores começou em fevereiro. Os equipamentos recebem depósito sem necessidade de envelope, são instalados em agências do Banrisul e pontos externos estratégicos. Usam menos papel e recusam cédulas falsas ou danificadas. Atualmente, são 310 máquinas em 66 cidades. O número subirá a 1 mil ainda em 2025.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)