Caixas 24 horas do Banrisul superam 1 milhão de transações

A parceria entre Banrisul e o Banco24Horas, do grupo Tecban, ultrapassou 1 milhão de transações no Rio Grande do Sul, movimentando mais de R$ 457 milhões. A implantação dos caixas eletrônicos recicladores começou em fevereiro. Os equipamentos recebem depósito sem necessidade de envelope, são instalados em agências do Banrisul e pontos externos estratégicos. Usam menos papel e recusam cédulas falsas ou danificadas. Atualmente, são 310 máquinas em 66 cidades. O número subirá a 1 mil ainda em 2025.