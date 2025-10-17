Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Outro cenário
Notícia

Cai à metade intenção de abrir empregos temporários de Natal em Porto Alegre

Há motivos conjunturais econômicos, mas também uma mudança na estratégia empresarial

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS