Economia gaúcha
Bloco empresarial do RS começa a ouvir e apresentar pleitos para as eleições: "Precisa estancar a hemorragia"

Presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa encabeça o movimento

