Bloco empresarial do RS começa a ouvir e apresentar pleitos para as eleições: "Precisa estancar a hemorragia"

O Bloco Empresarial Gaúcho está direcionando suas mobilizações com foco nas eleições. Serão feitas reuniões com candidatos e discutidas prioridades (embora a lista seja longa, veja documento abaixo). Presidente do grupo e também da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa quer turbinar o movimento "Acorda, Rio Grande". Confira abaixo trechos da entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, e confira aqui o vídeo na íntegra.

Como surgiu o bloco?

Da necessidade de convergências no Estado. O primeiro fórum foi em fevereiro de 2024 em função dos decretos sobre os alimentos (que retiravam incentivos). São oito entidades: FAGV (varejo), CDL Porto Alegre, Sindilojas Porto Alegre, Sescon-RS (contadores), Federação Varejista, Setcergs (transportadores de cargas), Federasul e, agora, a Agas (supermercados).

Qual o objetivo agora perto da eleição?

Evitar aumento de impostos e despertar o governo federal para políticas públicas equivocadas, como incentivo a bets e o novo consignado. E o Rio Grande do Sul há 40 anos vem sangrando, perdendo recursos, força produtiva, inteligência, jovens que vão a outros Estados. Há desequilíbrio fiscal, que teve enfrentamento a partir de 2019, mas fomos surpreendidos por uma tragédia climática sem precedentes que provocou uma hemorragia, desmanchou capacidade produtiva, endividou empresas e famílias. O Estado precisa se reinventar, estancar a hemorragia ou enfrentaremos decadência social e econômica pelos próximos 30, 40 anos. A partir de 2027, há inversão da curva demográfica, o Estado está envelhecendo, perdendo força de trabalho. Precisamos atrair novas ondas de imigração, como Santa Catarina, onde a curva só se inverte em 2075. Precisamos trazer haitianos, venezuelanos, etnias que se integram facilmente à nossa cultura.

Como atrair as pessoas?

Como em Santa Catarina, dar oportunidade de qualidade de vida. Acho vergonhoso a sociedade se acostumar com pessoas puxando carroça no lugar de cavalos. Em um país rico como o Brasil, elas sequer são consideradas desempregadas. Tomara que tenham um Bolsa Família, porque essas precisam. Tem uma elite intelectual, política e empresarial que quer manter o status quo. Temos que mexer nisso, com liberdade econômica e deixarmos as pessoas empreenderem. Se reduzirmos os níveis de corrupção, conseguiremos ter serviços públicos e políticas para que as pessoas evoluam por si próprias, sem ficar eternamente dependentes do Estado.

Quais as prioridades?

Temos um mapa com 12 eixos para o Estado que queremos em 2035, 2045. Tem políticas para o ambiente de negócios e pautas estruturais. Entram, obviamente, infraestrutura e segurança alimentar. Em número um: a irrigação. Se aumentar a área irrigada do Estado em 2 ou 3 milhões de hectares, se tem estabilidade na safra gaúcha sem sair de um crescimento de PIB de 7% para uma queda de 3%. É preciso ver resoluções que ainda travam, mostrar ao produtor a viabilidade econômica e ter investimento para tecnologia. Precisam ser financiados pelo Renovagro, do BRDE, agricultura de baixo carbono, com 10 anos para pagar, três anos de carência. Mas o produtor vem de quatro estiagens, endividado, sem garantia para oferecer. E temos que enfrentar o suicídio no campo, com política pública de saúde.

Qual o posicionamento nas eleições?

A Federasul tem todas as cores partidárias. Tem presidentes que são do PT, tem bolsonaristas, gente de direita, liberal, conservador. É um direito de cada um. Combatemos o aumento do ICMS com as bancadas do PT e do PL. O que defendemos é economia de mercado, segurança dos contratos, propriedade privada e democracia. Defendemos privatizações que atingem um bem comum. Se vira contra a sociedade, sou contra.

