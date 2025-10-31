Banco do Brasil leva a leilão 14 prédios no RS, mas pagará aluguel para manter agências

O Banco do Brasil está leiloando 14 prédios de agências no Rio Grande do Sul, mas seguirá ocupando os locais e pagando aluguel aos compradores. É a chamada "locação simultânea". Os lances iniciais vão de de R$ 984 mil, para um prédio em Coronel Bicaco, a R$ 14 milhões, por uma agência em Alegrete.

Em Porto Alegre, há duas agências. Uma delas fica na Avenida Assis Brasil, próxima ao Bourbon Shopping Wallig, e outra é na Rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento.

Os interessados podem apresentar suas propostas pelo site Lance no Leilão. O certame ocorre nesta sexta-feira (31). No resto do Brasil, são oferecidos outros 185 prédios comerciais. O banco diz que a estratégia do leilão é "desmobilizar" ativos, sem dar mais detalhes.

Confira onde ficam os imóveis ofertados no Rio Grande do Sul, os lances mínimos e valores iniciais do aluguel a ser pago pelo Banco do Brasil (quando informados):

Alegrete — R$ 14 milhões (aluguel R$ 91 mil) Cachoeirinha — R$ 3 milhões (R$ 20,1 mil) Caxias do Sul — R$ 4 milhões (R$ 37,4 mil) Coronel Bicaco — R$ 984 mil Flores da Cunha — R$ 2,2 milhões Getúlio Vargas — R$ 3,3 milhões (R$ 19,2 mil) Paraíso do Sul — R$ 1,03 milhão (R$ 6,9 mil) Porto Alegre (Assis Brasil) — R$ 9,25 milhões (R$ 91,4 mil) Porto Alegre (Moinhos de Vento) — R$ 3,7 milhões Rio Grande — R$ 9,2 milhões (R$ 60,1 mil) Santa Rosa — R$ 7,1 milhões (R$ R$ 46,6 mil) Santo Antônio da Patrulha — R$ 1,8 milhão (R$ 8,7 mil) São Luiz Gonzaga — R$ 2,5 milhões (R$ 10,8 mil) Taquara — R$ 4,5 milhões (R$ 21,7 mil)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)