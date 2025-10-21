Atacarejos e hipermercados têm 246 empregos para pessoas com mais de 50 anos no RS

Das 246 vagas, 213 são nos próprios hipermercados Carrefour. Edivan Rosa / Carrefour / Divulgação

O grupo francês Carrefour está com 246 empregos abertos no Rio Grande do Sul para candidatos com mais de 50 anos. No país todo, são 2,5 mil vagas.

Por aqui, 33 postos de trabalho são no Atacadão, bandeira de atacarejo do grupo, e as outras 213 são nos próprios hipermercados Carrefour. Não é exigida experiência e aposentados também podem se candidatar. Os salários, porém, não são informados.

A empresa já emprega bastante gente com mais de 50 anos. No Rio Grande do Sul, 23% dos 9 mil funcionários são 50+, quase o dobro da média nacional.

As inscrições para os empregos são pelos sites do Atacadão e do Carrefour. Mas o grupo diz que as lojas também estão recebendo os currículos para quem quiser levar pessoalmente.

