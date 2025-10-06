Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Marcopolo
Notícia

As três principais adaptações no ônibus gaúcho que volta a ser vendido na Europa

Uma delas, inclusive, é uma prevenção contra ataque hacker

Giane Guerra

Direto de Bruxelas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS