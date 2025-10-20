As três novas regras para financiar imóveis que mais animam os corretores

A principal regra é aumentar de 70% para 80% o valor financiável do imóvel. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Três das várias regras novas para financiar imóveis estão entre os grandes destaques do programa habitacional lançado pelo governo federal, diz a diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do RS (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho. A principal é aumentar de 70% para 80% o valor financiável do imóvel, ou seja, reduz a exigência de entrada. Já estão sendo recalculadas simulações que, antes, não se enquadraram na possibilidade de empréstimo.

Exemplo para um imóvel de R$ 500 mil:

Regra antiga (70%): entrada de R$ 150 mil

Regra nova (80%): entrada de R$ 100 mil

Outra alteração foi permitir que a pessoa possa financiar mais de um imóvel, desde que tenha capacidade de pagamento. Até então, era permitido somente um contrato por CPF.

— Isso vai movimentar bastante o mercado, pois as pessoas querem muitas vezes trocar de imóvel e comprar um novo enquanto ainda financiam o outro. Há ainda investidores que querem comprar para investir — contextualiza Simone.

Por fim, é aguardado um aumento nas faixas do Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular que já foi ampliado em maio, chegando a famílias com renda mensal de até R$ 12 mil.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)