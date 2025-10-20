Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em operação
Notícia

As dezenas de empresas centenárias do RS

A mais antiga da lista é de 1803

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS