As dezenas de empresas centenárias do RS

Santa Casa de Porto Alegre, de 1803, é a empresa mais antiga da lista. Santa Casa de Porto Alegre / Divulgação

Quantas empresas centenárias em atividade há no Rio Grande do Sul? Não se sabe ao certo, mas são dezenas e o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, está se dedicando a listá-las. Abaixo, a última prévia atualizada do seu levantamento compartilhado com a coluna.

Por enquanto, a mais antiga, de 1803, é a Santa Casa de Porto Alegre, seguida por outras instituições de saúde. Depois, fundada em 1872, tem a empresa de transporte coletivo Carris, de Porto Alegre. Na sequência, tem a Rotermund, gráfica de São Leopoldo.

Port destaca ainda a presença de cooperativas de crédito, ligadas ao Sicredi, e do agronegócio. Ele está aceitando sugestões para consolidar a lista!

Veja como está a lista até agora:

1803 - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre 1835 - Santa Casa de Misericórdia de Rio Grande - Rio Grande 1847 - Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - Pelotas 1857 - Beneficência Portuguesa de Pelotas - Pelotas 1872 - Carris - Porto Alegre 1877 - Rotermund S.A. Indústria e Comércio - São Leopoldo 1882 - Gazeta de Alegrete - Alegrete 1883 - Santa Casa de Caridade de Bagé - Bagé 1884 - Hospital Psiquiátrico São Pedro - Porto Alegre 1885 - Farmácia Van der Laan - Porto Alegre 1887 - O Taquaryense - Taquari 1889 - Bar e Restaurante Gambrinus - Porto Alegre 1890 - Livonius Administração e Corretagem de Seguros - Porto Alegre 1891 - Chocolates Neugebauer - Porto Alegre 1893 - Excelsior Alimentos S.A. - Santa Cruz do Sul 1895 - Correio do Povo - Porto Alegre 1895 - Haenssgen S.A. - Cruzeiro do Sul 1896 - Casa Masson - Porto Alegre 1896 - Óticas Foernges - Porto Alegre 1897 - Santa Casa de Caridade de Uruguaiana - Uruguaiana 1898 - Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo - Santa Maria 1900 - Eduardo Secco S.A. Comércio e Indústria - Porto Alegre 1901 - Gerdau S.A. - Porto Alegre 1901 - Jornal O Progresso - Montenegro 1902 - Sicredi Pioneira RS - Nova Petrópolis 1905 - Endler Indústria de Carnes e Derivados Ltda. - Sapucaia do Sul 1906 - Sicredi Integração RS/MG - Lajeado 1908 - Conservas Oderich S.A. - São Sebastião do Caí 1909 - Correio Riograndense - Caxias do Sul 1910 - Arrozeira Brasileira Ltda. - Porto Alegre 1910 - Fábrica de Refrigerantes Cyrilla - Santa Maria 1910 - Vinícola Salton S.A. - Bento Gonçalves 1911 - Cotribá - Ibirubá 1911 - Tramontina S.A. - Carlos Barbosa 1912 - Cooperativa Santa Clara - Carlos Barbosa 1912 - Lojas Renner S.A. - Porto Alegre 1913 - Sicredi União RS/ES - Cerro Largo / Santa Rosa 1914 - Sicredi Região Centro RS/MG - Santa Maria 1915 - Casa Magnabosco - Caxias do Sul 1916 - Laboratório Wesp Ltda. (“Olina”) - Canoas 1918 - Iochpe-Maxion S.A. - Marcelino Ramos 1919 - Sicredi Vale do Rio Pardo RS - Santa Cruz do Sul 1921 - Confeitaria Copacabana - Santa Maria 1922 - Josapar S.A. - Pelotas 1923 - Sicredi Caminho das Águas RS - Rolante 1924 - Casas Eny / Eny Calçados - Santa Maria 1924 - Fruki Bebidas S.A. - Lajeado 1924 - Mercur S.A. - Santa Cruz do Sul 1925 - Kepler Weber S.A. - Panambi 1925 - Sicredi Origens RS - Porto Alegre 1925 - Sicredi das Culturas RS/MG - Augusto Pestana / Ijuí 1925 - Tecidos Raphael Dabdab - Porto Alegre

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)