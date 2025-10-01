As 403 cidades do RS aptas à renegociação de R$ 12 bilhões em dívidas rurais

Publicada no Diário Oficial da União a lista de municípios contemplados na renegociação de R$ 12 bilhões de dívidas de produtores rurais. No Rio Grande do Sul, são 403 (veja lista abaixo). São localidades "cujo estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de eventos climáticos adversos motivadores de prejuízos à produção rural tenha sido formalmente reconhecido pelo Governo Federal com recorrência entre 2020 e 2024.", conforme deixa claro a circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES).

A operação mesmo do crédito pelo BNDES deve começar no dia 15 de outubro, permitindo a revisão do contrato com os produtores rurais pelos bancos e cooperativas de crédito, acredita o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. O juro vai de 6% a 10%. O pagamento poderá ser feito em até nove anos, com um de carência para iniciá-lo. A medida provisória foi publicada pelo governo federal no último final de semana da Expointer.

Aceguá Água Santa Agudo Ajuricaba Alecrim Alegrete Alegria Almirante Tamandaré do Sul Alto Alegre Amaral Ferrador Ametista do Sul André da Rocha Anta Gorda Arambaré Araricá Aratiba Arroio do Meio Arroio do Padre Arroio dos Ratos Arroio do Tigre Arroio Grande Arvorezinha Augusto Pestana Áurea Balneário Pinhal Barão Barão de Cotegipe Barão do Triunfo Barracão Barra do Guarita Barra do Ribeiro Barra Funda Barros Cassal Benjamin Constant do Sul Bento Gonçalves Boa Vista das Missões Boa Vista do Buricá Boa Vista do Cadeado Boa Vista do Incra Bom Jesus Bom Princípio Bom Progresso Bom Retiro do Sul Boqueirão do Leão Bossoroca Bozano Braga Brochier Caçapava do Sul Cacequi Cachoeira do Sul Cacique Doble Caibaté Caiçara Camaquã Camargo Cambará do Sul Campina das Missões Campinas do Sul Campo Novo Campos Borges Cândido Godói Candiota Canela Canguçu Canudos do Vale Capão Bonito do Sul Capão do Cipó Capão do Leão Carazinho Caraá Carlos Gomes Casca Caseiros Catuípe Centenário Cerrito Cerro Branco Cerro Grande Cerro Grande do Sul Cerro Largo Chapada Charqueadas Charrua Chiapetta Chuvisca Ciríaco Colinas Colorado Condor Constantina Coqueiro Baixo Coronel Barros Coronel Bicaco Coronel Pilar Cotiporã Coxilha Crissiumal Cristal Cristal do Sul Cruz Alta Cruzaltense Cruzeiro do Sul David Canabarro Derrubadas Dezesseis de Novembro Dois Irmãos Dois Irmãos das Missões Dois Lajeados Dom Feliciano Dom Pedrito Dona Francisca Doutor Maurício Cardoso Doutor Ricardo Encantado Encruzilhada do Sul Engenho Velho Entre-Ijuís Entre Rios do Sul Erebango Erechim Ernestina Herval Erval Grande Erval Seco Esperança do Sul Espumoso Estação Estrela Estrela Velha Eugênio de Castro Fagundes Varela Farroupilha Faxinal do Soturno Faxinalzinho Feliz Floriano Peixoto Formigueiro Forquetinha Fortaleza dos Valos Frederico Westphalen Garibaldi Garruchos Gaurama General Câmara Gentil Getúlio Vargas Giruá Gramado dos Loureiros Gramado Xavier Guabiju Guaporé Guarani das Missões Harmonia Herveiras Horizontina Hulha Negra Humaitá Ibarama Ibiaçá Ibiraiaras Ibirapuitã Ibirubá Igrejinha Ijuí Ilópolis Imigrante Independência Inhacorá Ipê Ipiranga do Sul Iraí Itaara Itacurubi Ivorá Jaboticaba Jacuizinho Jacutinga Jaquirana Jari Jóia Lagoa Bonita do Sul Lagoão Lagoa dos Três Cantos Lagoa Vermelha Lajeado Lajeado do Bugre Lavras do Sul Liberato Salzano Machadinho Maçambará Manoel Viana Marau Marcelino Ramos Mariano Moro Marques de Souza Mata Mato Castelhano Mato Leitão Mato Queimado Maximiliano de Almeida Miraguaí Montauri Monte Alegre dos Campos Monte Belo do Sul Montenegro Mormaço Morro Redondo Morro Reuter Muçum Muitos Capões Muliterno Não-Me-Toque Nicolau Vergueiro Nonoai Nova Alvorada Nova Araçá Nova Bassano Nova Boa Vista Nova Bréscia Nova Candelária Nova Esperança do Sul Nova Hartz Nova Pádua Nova Palma Nova Prata Nova Ramada Nova Roma do Sul Novo Cabrais Novo Machado Novo Tiradentes Novo Xingu Novo Barreiro Paim Filho Palmeira das Missões Palmitinho Panambi Pantano Grande Paraí Paraíso do Sul Pareci Novo Passa Sete Passo do Sobrado Passo Fundo Paulo Bento Paverama Pejuçara Pelotas Picada Café Pinhal Pinhal da Serra Pinhal Grande Pinheirinho do Vale Pinheiro Machado Pirapó Piratini Planalto Poço das Antas Pontão Ponte Preta Portão Porto Lucena Porto Mauá Porto Vera Cruz Porto Xavier Pouso Novo Presidente Lucena Progresso Protásio Alves Putinga Quatro Irmãos Quevedos Quinze de Novembro Redentora Relvado Rio dos Índios Rio Pardo Roca Sales Rodeio Bonito Rolador Rolante Ronda Alta Rondinha Roque Gonzales Sagrada Família Saldanha Marinho Salto do Jacuí Salvador das Missões Sananduva Santa Bárbara do Sul Santa Cecília do Sul Santa Clara do Sul Santa Cruz do Sul Santa Maria Santa Maria do Herval Santana da Boa Vista Sant'Ana do Livramento Santa Rosa Santa Tereza Santa Vitória do Palmar Santiago Santo Ângelo Santo Antônio do Palma Santo Antônio das Missões Santo Antônio do Planalto Santo Augusto Santo Cristo Santo Expedito do Sul São Borja São Domingos do Sul São Francisco de Assis São Francisco de Paula São Gabriel São Jerônimo São João da Urtiga São João do Polêsine São Jorge São José das Missões São José do Herval São José do Inhacorá São José do Norte São José do Ouro São José do Sul São José dos Ausentes São Lourenço do Sul São Luiz Gonzaga São Martinho São Martinho da Serra São Miguel das Missões São Nicolau São Paulo das Missões São Pedro da Serra São Pedro das Missões São Pedro do Butiá São Pedro do Sul São Sepé São Valentim São Valentim do Sul São Valério do Sul São Vendelino São Vicente do Sul Sarandi Seberi Sede Nova Segredo Selbach Senador Salgado Filho Serafina Corrêa Sério Sertão Sete de Setembro Severiano de Almeida Silveira Martins Sinimbu Sobradinho Soledade Tabaí Tapejara Tapera Taquara Taquari Taquaruçu do Sul Tavares Tenente Portela Teutônia Tio Hugo Tiradentes do Sul Toropi Travesseiro Três Arroios Três Coroas Três de Maio Três Palmeiras Três Passos Trindade do Sul Tucunduva Tunas Tupanci do Sul Tupanciretã Tupandi Tuparendi Turuçu Ubiretama União da Serra Unistalda Uruguaiana Vacaria Vale Verde Vanini Venâncio Aires Vera Cruz Veranópolis Vespasiano Corrêa Viadutos Vicente Dutra Victor Graeff Vila Lângaro Vila Maria Vila Nova do Sul Vista Alegre Vista Alegre do Prata Vista Gaúcha Vitória das Missões





Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)