As 403 cidades do RS aptas à renegociação de R$ 12 bilhões em dívidas rurais

Publicada no Diário Oficial da União a lista de municípios contemplados na renegociação de R$ 12 bilhões de dívidas de produtores rurais. No Rio Grande do Sul, são 403 (veja lista abaixo). São localidades "cujo estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de eventos climáticos adversos motivadores de prejuízos à produção rural tenha sido formalmente reconhecido pelo Governo Federal com recorrência entre 2020 e 2024.", conforme deixa claro a circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES).
A operação mesmo do crédito pelo BNDES deve começar no dia 15 de outubro, permitindo a revisão do contrato com os produtores rurais pelos bancos e cooperativas de crédito, acredita o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. O juro vai de 6% a 10%. O pagamento poderá ser feito em até nove anos, com um de carência para iniciá-lo. A medida provisória foi publicada pelo governo federal no último final de semana da Expointer.
- Aceguá
- Água Santa
- Agudo
- Ajuricaba
- Alecrim
- Alegrete
- Alegria
- Almirante Tamandaré do Sul
- Alto Alegre
- Amaral Ferrador
- Ametista do Sul
- André da Rocha
- Anta Gorda
- Arambaré
- Araricá
- Aratiba
- Arroio do Meio
- Arroio do Padre
- Arroio dos Ratos
- Arroio do Tigre
- Arroio Grande
- Arvorezinha
- Augusto Pestana
- Áurea
- Balneário Pinhal
- Barão
- Barão de Cotegipe
- Barão do Triunfo
- Barracão
- Barra do Guarita
- Barra do Ribeiro
- Barra Funda
- Barros Cassal
- Benjamin Constant do Sul
- Bento Gonçalves
- Boa Vista das Missões
- Boa Vista do Buricá
- Boa Vista do Cadeado
- Boa Vista do Incra
- Bom Jesus
- Bom Princípio
- Bom Progresso
- Bom Retiro do Sul
- Boqueirão do Leão
- Bossoroca
- Bozano
- Braga
- Brochier
- Caçapava do Sul
- Cacequi
- Cachoeira do Sul
- Cacique Doble
- Caibaté
- Caiçara
- Camaquã
- Camargo
- Cambará do Sul
- Campina das Missões
- Campinas do Sul
- Campo Novo
- Campos Borges
- Cândido Godói
- Candiota
- Canela
- Canguçu
- Canudos do Vale
- Capão Bonito do Sul
- Capão do Cipó
- Capão do Leão
- Carazinho
- Caraá
- Carlos Gomes
- Casca
- Caseiros
- Catuípe
- Centenário
- Cerrito
- Cerro Branco
- Cerro Grande
- Cerro Grande do Sul
- Cerro Largo
- Chapada
- Charqueadas
- Charrua
- Chiapetta
- Chuvisca
- Ciríaco
- Colinas
- Colorado
- Condor
- Constantina
- Coqueiro Baixo
- Coronel Barros
- Coronel Bicaco
- Coronel Pilar
- Cotiporã
- Coxilha
- Crissiumal
- Cristal
- Cristal do Sul
- Cruz Alta
- Cruzaltense
- Cruzeiro do Sul
- David Canabarro
- Derrubadas
- Dezesseis de Novembro
- Dois Irmãos
- Dois Irmãos das Missões
- Dois Lajeados
- Dom Feliciano
- Dom Pedrito
- Dona Francisca
- Doutor Maurício Cardoso
- Doutor Ricardo
- Encantado
- Encruzilhada do Sul
- Engenho Velho
- Entre-Ijuís
- Entre Rios do Sul
- Erebango
- Erechim
- Ernestina
- Herval
- Erval Grande
- Erval Seco
- Esperança do Sul
- Espumoso
- Estação
- Estrela
- Estrela Velha
- Eugênio de Castro
- Fagundes Varela
- Farroupilha
- Faxinal do Soturno
- Faxinalzinho
- Feliz
- Floriano Peixoto
- Formigueiro
- Forquetinha
- Fortaleza dos Valos
- Frederico Westphalen
- Garibaldi
- Garruchos
- Gaurama
- General Câmara
- Gentil
- Getúlio Vargas
- Giruá
- Gramado dos Loureiros
- Gramado Xavier
- Guabiju
- Guaporé
- Guarani das Missões
- Harmonia
- Herveiras
- Horizontina
- Hulha Negra
- Humaitá
- Ibarama
- Ibiaçá
- Ibiraiaras
- Ibirapuitã
- Ibirubá
- Igrejinha
- Ijuí
- Ilópolis
- Imigrante
- Independência
- Inhacorá
- Ipê
- Ipiranga do Sul
- Iraí
- Itaara
- Itacurubi
- Ivorá
- Jaboticaba
- Jacuizinho
- Jacutinga
- Jaquirana
- Jari
- Jóia
- Lagoa Bonita do Sul
- Lagoão
- Lagoa dos Três Cantos
- Lagoa Vermelha
- Lajeado
- Lajeado do Bugre
- Lavras do Sul
- Liberato Salzano
- Machadinho
- Maçambará
- Manoel Viana
- Marau
- Marcelino Ramos
- Mariano Moro
- Marques de Souza
- Mata
- Mato Castelhano
- Mato Leitão
- Mato Queimado
- Maximiliano de Almeida
- Miraguaí
- Montauri
- Monte Alegre dos Campos
- Monte Belo do Sul
- Montenegro
- Mormaço
- Morro Redondo
- Morro Reuter
- Muçum
- Muitos Capões
- Muliterno
- Não-Me-Toque
- Nicolau Vergueiro
- Nonoai
- Nova Alvorada
- Nova Araçá
- Nova Bassano
- Nova Boa Vista
- Nova Bréscia
- Nova Candelária
- Nova Esperança do Sul
- Nova Hartz
- Nova Pádua
- Nova Palma
- Nova Prata
- Nova Ramada
- Nova Roma do Sul
- Novo Cabrais
- Novo Machado
- Novo Tiradentes
- Novo Xingu
- Novo Barreiro
- Paim Filho
- Palmeira das Missões
- Palmitinho
- Panambi
- Pantano Grande
- Paraí
- Paraíso do Sul
- Pareci Novo
- Passa Sete
- Passo do Sobrado
- Passo Fundo
- Paulo Bento
- Paverama
- Pejuçara
- Pelotas
- Picada Café
- Pinhal
- Pinhal da Serra
- Pinhal Grande
- Pinheirinho do Vale
- Pinheiro Machado
- Pirapó
- Piratini
- Planalto
- Poço das Antas
- Pontão
- Ponte Preta
- Portão
- Porto Lucena
- Porto Mauá
- Porto Vera Cruz
- Porto Xavier
- Pouso Novo
- Presidente Lucena
- Progresso
- Protásio Alves
- Putinga
- Quatro Irmãos
- Quevedos
- Quinze de Novembro
- Redentora
- Relvado
- Rio dos Índios
- Rio Pardo
- Roca Sales
- Rodeio Bonito
- Rolador
- Rolante
- Ronda Alta
- Rondinha
- Roque Gonzales
- Sagrada Família
- Saldanha Marinho
- Salto do Jacuí
- Salvador das Missões
- Sananduva
- Santa Bárbara do Sul
- Santa Cecília do Sul
- Santa Clara do Sul
- Santa Cruz do Sul
- Santa Maria
- Santa Maria do Herval
- Santana da Boa Vista
- Sant'Ana do Livramento
- Santa Rosa
- Santa Tereza
- Santa Vitória do Palmar
- Santiago
- Santo Ângelo
- Santo Antônio do Palma
- Santo Antônio das Missões
- Santo Antônio do Planalto
- Santo Augusto
- Santo Cristo
- Santo Expedito do Sul
- São Borja
- São Domingos do Sul
- São Francisco de Assis
- São Francisco de Paula
- São Gabriel
- São Jerônimo
- São João da Urtiga
- São João do Polêsine
- São Jorge
- São José das Missões
- São José do Herval
- São José do Inhacorá
- São José do Norte
- São José do Ouro
- São José do Sul
- São José dos Ausentes
- São Lourenço do Sul
- São Luiz Gonzaga
- São Martinho
- São Martinho da Serra
- São Miguel das Missões
- São Nicolau
- São Paulo das Missões
- São Pedro da Serra
- São Pedro das Missões
- São Pedro do Butiá
- São Pedro do Sul
- São Sepé
- São Valentim
- São Valentim do Sul
- São Valério do Sul
- São Vendelino
- São Vicente do Sul
- Sarandi
- Seberi
- Sede Nova
- Segredo
- Selbach
- Senador Salgado Filho
- Serafina Corrêa
- Sério
- Sertão
- Sete de Setembro
- Severiano de Almeida
- Silveira Martins
- Sinimbu
- Sobradinho
- Soledade
- Tabaí
- Tapejara
- Tapera
- Taquara
- Taquari
- Taquaruçu do Sul
- Tavares
- Tenente Portela
- Teutônia
- Tio Hugo
- Tiradentes do Sul
- Toropi
- Travesseiro
- Três Arroios
- Três Coroas
- Três de Maio
- Três Palmeiras
- Três Passos
- Trindade do Sul
- Tucunduva
- Tunas
- Tupanci do Sul
- Tupanciretã
- Tupandi
- Tuparendi
- Turuçu
- Ubiretama
- União da Serra
- Unistalda
- Uruguaiana
- Vacaria
- Vale Verde
- Vanini
- Venâncio Aires
- Vera Cruz
- Veranópolis
- Vespasiano Corrêa
- Viadutos
- Vicente Dutra
- Victor Graeff
- Vila Lângaro
- Vila Maria
- Vila Nova do Sul
- Vista Alegre
- Vista Alegre do Prata
- Vista Gaúcha
- Vitória das Missões
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: salto de trabalhadores estrangeiros, obra parada em hotel e lojas de motos indianas
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)