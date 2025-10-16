Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Cesta básica
Notícia

Arroz e feijão despencam de preço em Porto Alegre

O consumo de ambos cai drasticamente há anos, migrando em parte para alimentos menos saudáveis

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS