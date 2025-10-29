Após sair da recuperação judicial, indústria de geradores recorre a acordo de recuperação extrajudicial

A empresa gaúcha de geradores elétricos tem 73 anos de mercado. Leandro Moura / Stemac,Divulgação

Após ter saído da recuperação judicial, a Stemac pediu homologação de um acordo de recuperação extrajudicial de R$ 201,5 milhões em dívidas, com o argumento de que, para completar a sua reestruturação, ainda precisa reorganizar o endividamento com uma nova renegociação com "parte significativa de seus credores quirografários", aqueles sem garantia. A petição cita fatores que complicam, como guerra da Rússia, alta do dólar, juro elevado e dificuldade de acesso a capital: "as Requerentes têm enfrentado sérias restrições na obtenção de capital de giro frente às instituições financeiras, o que acaba por prejudicar seu fluxo de caixa, o regular prosseguimento de suas atividades e, também, o adimplemento de seus fornecedores e colaboradores. Nesse contexto, o faturamento das Requerentes não se mostrou suficiente para fazer frente ao pagamento de suas dívidas".

A empresa gaúcha de geradores elétricos tem 73 anos de mercado. Segundo o vice-presidente Valdo Marques, o acordo visa resolver "situações pontuais" com 15 credores e que os débitos se referem a operações ainda anteriores à recuperação judicial, mas ficaram de fora por prazos jurídicos.

— O processo original tinha 2,3 mil credores. Não haverá impacto nas relações trabalhistas, assim como em fornecedores correntes de insumos e operações de créditos — acrescenta o executivo. — Seguimos com crescimento de dois dígitos e na liderança do mercado.

Marques diz que o faturamento de 2024 cresceu 43% sobre 2023, ficando em torno de R$ 400 milhões, e a projeção é aumentar em 25% agora em 2025.

— Cumprimos integralmente nossos compromissos, sem revisar o plano de reestruturação. Pagamos R$ 525 milhões em dívidas nos cinco anos.

A Stemac mantém sua sede em Porto Alegre, onde fica toda a gestão da empresa. A produção está centralizada na fábrica de Itumbiara, no interior de Goiás, que tem capacidade para produzir 1,5 mil equipamentos por mês. Já as 50 operações comerciais e de serviços ficam espalhadas pelo país.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)