Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Aos 53 anos
Notícia

Após demitir 95 funcionários, frigorífico gaúcho pede recuperação judicial

Não estão previstas novas dispensas e as duas fábricas seguirão em operação

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS