Aos 69 anos, empresa gaúcha cria grupo com sete negócios: "Queremos mostrar robustez"

Desfeito o mistério para quem não tinha entendido. O objetivo da Lebes em criar um grupo com suas sete empresas é mostrar a "robustez" do negócio. As operações e marcas já existiam e já atuavam juntas com sinergia. A ideia agora é mostrar isso com mais clareza para clientes, fornecedores, instituições que concedem crédito e inclusive para os funcionários, explicou o presidente, Otelmo Drebes, à coluna durante o jantar Entre Líderes, organizado por Sindilojas Porto Alegre e Co.nectar Hub.

— Queremos mostrar a força que temos. E, sim, até mesmo para nossos profissionais, para que se sintam estimulados com as várias oportunidades que têm para crescer na empresa — comentou.

O plano é fechar 2025 com faturamento total de R$ 1,8 bilhão, subindo a R$ 2 bilhões em 2026. O grupo, então, tem a Lojas Lebes (fundada em 1956), a indústria que faz as marcas de roupas Vestile e Debrim, a logística IntechLog, o complexo Ellosul, a Lebes Cobrança, Lebes Financeira e o fundo de investimentos FIDC.

