Ao contrário das concorrentes, Azul não cobrará por bagagem de mão

A Azul não cobrará por bagagem de mão em voos internacionais, a polêmica do momento entre viajantes. A garantia foi dada pela gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, durante uma entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Segundo ela, a companhia aérea não mudou as políticas de cobrança e não aplicou tarifa diferenciada para quem não carregar esta mala.