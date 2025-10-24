Ao contrário das concorrentes, Azul não cobrará por bagagem de mão

A Azul não cobrará por bagagem de mão em voos internacionais, a polêmica do momento entre viajantes. A garantia foi dada pela gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, durante uma entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Segundo ela, a companhia aérea não mudou as políticas de cobrança e não aplicou tarifa diferenciada para quem não carregar esta mala.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mandou um ofício às companhias aéreas pedindo esclarecimentos. Latam e Gol implementaram a tarifa "básica", que tem um valor menor para quem não levar bagagem de mão. Na prática, significa que quem levar vai pagar mais.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)