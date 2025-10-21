Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Estilo balada
Notícia

Academia conhecida pela música alta e luzes coloridas abrirá franquias no RS

Depois a ideia é, inclusive, entrar nos mercados de SC e PR

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS