Academia conhecida pela música alta e luzes coloridas abrirá franquias no RS

Criada em 2023 no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a academia Just Burn Club expandirá por franquias. Dois contratos estão assinados para unidades na Capital (bairro Chácara das Pedras) e em Novo Hamburgo (Hamburgo Velho), mas os pontos ainda não foram escolhidos.

Cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, Canoas e Santa Cruz do Sul estão na mira do cofundador Pedro Sturmer. Também há intenção em abrir unidades em Santa Catarina e no Paraná.

— Já tive franquia e me sentia desamparado quanto a treinamento, resolução de problemas e marketing. Vamos criar uma parceria entre franqueado e franqueadora — diz ele, que era proprietário de uma franquia do Subway.

O investimento varia de R$ 462 mil (apenas um estúdio) a R$ 1,4 milhão (quatro estúdios). A previsão de retorno é de 18 a 25 meses.

A Just Burn Club tem oito tipos de exercícios, mas é conhecida pelas aulas coletivas de 45 minutos no "estilo balada", com música alta e luzes coloridas. O carro-chefe é o exercício na bicicleta ergométrica. São mil alunos ativos. Pelo site, a aula avulsa custa R$ 69, valor que diminui conforme o pacote.

A empresa faturou R$ 3 milhões em 2024 e a meta é atingir R$ 4 milhões em 2025. Em novembro, a sede do Moinhos de Vento terá um restaurante Paraíso Bowls. Para 2026, a ideia é reformar a unidade e instalar uma "área pós-exercício", com massagem, sauna e espaço para o aluno trabalhar.

