"A Terra é como cerveja: quanto mais quente, pior", dizem ativistas aqui em Bruxelas contra subsídio a fósseis

Com participação até de bispo, mais de 20 mil pessoas, segundo a polícia, protestaram aqui na Bélgica em uma manifestação organizada pela Coalizão pelo Clima, grupo que reúne mais de 100 ONGs. O principal pleito era pressionar o governo a redirecionar para investimentos verdes os 15 bilhões de euros de fundos que hoje subsidiam combustíveis fósseis.

O assunto está entre os destaques dos portais de notícia mais conhecidos. É a manchete principal do The Brussels Times, de Bruxelas, e uma das notícias mais lidas do final de semana.

Os ativistas querem que este dinheiro vá para empregos em atividades sustentáveis, políticas de transporte público, moradia acessível e transição energética nas residências. Os organizadores disseram que querem chamar a atenção para o tema na COP30, conferência do clima das Nações Unidas (ONU) que será realizada no Brasil em novembro.

Frases entoadas pelos ativistas: "A neve tem que continuar", "Fósseis pertencem aos museus" e "A Terra é como cerveja: quanto mais quente, pior".

Ao mesmo tempo, está ocorrendo aqui em Bruxelas a Busworld, uma feira de ônibus cujo principal destaque deste ano são os veículos elétricos. O tópico transição energética chega a aparecer mais nas discussões e nos produtos expostos do que a segurança, que é tão importante no transporte de passageiros.

