A preocupação antiterrorista levada à indústria de ônibus aqui na Europa

A preocupação com o terrorismo chamou a atenção da coluna nos painéis e nas tecnologias de cibersegurança apresentadas na Busworld, evento aqui em Bruxelas, na Bélgica. Os ônibus são tratados por dois pontos de vista. De um lado, são alvo de ataques pelo impacto que provocam a uma comunidade. De outro, também são ferramentas de evacuação em caso de necessidade. Buscar formas de deixar o veículo e o sistema de transporte coletivo mais seguros são desafios postos pelos países da União Europeia, que reuniram aqui representantes das polícias, de empresas de logística pública e privada e de governo.

Há um entendimento de que as ameaças agora são mais internas, no chamado terrorismo doméstico, o que leva as empresas a pedirem aos governos europeus ajustes de leis diferentes entre os países e que flexibilizem a norma de proteção de dados para que os funcionários sejam monitorados mais a fundo. Os protocolos internos estão sendo revistos: "não há um perfil de terrorista, mas um comportamento humano que precisa ser observado e a inteligência artificial (IA) não consegue fazê-lo bem ainda", dizem.

Legislação recente intensificou a exigência de cibersegurança nos ônibus, o que exige das empresas aprimoramento dos veículos. Isso porque cada vez mais eles têm tecnologias, que os deixam mais vulneráveis a ataque hacker.

Segurança em tópicos:

Segurança não é mais uma questão a ser tratada de forma isolada nem responsabilidade de um departamento

Todos precisam ter um papel definido, com uma cultura disseminada de segurança

A formação precisa ser recorrente, com exercícios práticos e procedimentos padronizados para que todos saibam como agir

A cooperação entre segurança pessoal, indústria e operadores é essencial, com alinhamento à tecnologia.

Ônibus autônomo

A vulnerabilidade a ataques terroristas cibernéticos é posta como o principal empecilho para o uso disseminado dos ônibus autônomos, que funcionam sem motorista. Uma intervenção pode provocar acidentes graves ou sequestros. O que se diz é que estes veículos acabarão, por isso, sendo usados apenas em ambientes internos de empresas, mais controlados e com pouco apelo de serem alvo.

