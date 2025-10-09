Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Alvo de criminosos
A preocupação antiterrorista levada à indústria de ônibus aqui na Europa

Exige-se mais cibersegurança para evitar ataque hacker aos veículos

Direto de Bruxelas

