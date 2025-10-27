A bet da Caixa Federal subiu no telhado

Pressão será grande para que a Caixa desista da ideia de ter uma bet. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Surpreendente a surpresa do presidente Lula com a confirmação da Caixa Econômica Federal de que está para lançar sua bet. O presidente do banco, Carlos Vieira, disse que a casa de apostas online estava agora para ser criada, mas o assunto já tinha sido divulgado no ano passado ainda.

Lula não gostou e já convocou Vieira para uma reunião para quando voltar da Malásia. A pressão será grande para que a Caixa desista da ideia, que parece ter subido no telhado.

O banco é estatal e usado para políticas públicas do governo federal, que tem falado muito dos impactos da bets nas finanças da população e mesmo na saúde pública. É este, inclusive, o argumento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para convencer o Congresso a aprovar o aumento da tributação das bets como forma de aumentar a receita.

Aliás, foi um órgão do Ministério da Fazenda que deu o “ok” técnico à casa de apostas da Caixa, que já tem até as marcas registradas. Porém, os R$ 2 bilhões que a Caixa projetou lucrar com sua bet não compensam o desgaste de estimular este tipo de aposta.

