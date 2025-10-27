Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Banco público
Análise

A bet da Caixa Federal subiu no telhado

Lula não gostou do plano do banco de ter sua casa de aposta online

