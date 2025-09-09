Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pelo porto de Salvador
Notícia

Vinícola do RS exporta espumante feito na Bahia para 448 lojas estatais da Suécia

Outra curiosidade: é o maior embarque da bebida já feito por uma empresa brasileira para o país europeu

Economia

