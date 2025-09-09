Vinícola do RS exporta espumante feito na Bahia para 448 lojas estatais da Suécia

Vinícola gaúcha, a Miolo Wine Group embarcou espumante baiano para a Suécia na maior exportação da bebida brasileira já feita para o país europeu. O lote tinha 200 mil garrafas do brut Cuvée N°7. O rótulo é feito com uvas Chenin Blanc cultivadas na Vinícola Terranova, em Casa Nova (BA), no Vale do São Francisco. A carga saiu do porto de Salvador em junho e já está nas prateleiras da Systembolaget, varejista sueca estatal com 448 lojas que controla a venda de bebida alcoólica no país.

Curiosidade: o nome Cuvée N°7 foi definido pelo importador, que escolheu o número por ser símbolo de sorte. A coluna ainda não experimentou, mas a Miolo diz que equilibra açúcar, acidez e álcool.

Gerente de exportações, Lucio Motta projeta novos embarques nos próximos meses. Com 150 rótulos, a Miolo vende a 30 países e tem cinco "terroirs" (conjunto de fatores naturais que definem as características de um produto agrícola, como o vinho): Vale dos Vinhedos (RS), Campanha Meridional (RS), Campanha Central (RS), Vale do São Francisco (BA) e Bodega Renacer (Mendoza, na Argentina).

