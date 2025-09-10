Vice-governador defende fatiar ferrovias e critica concessionária: "Desrespeito total com o Sul"

Vice-governador do RS, Gabriel Souza fala em "desrespeito total" da concessionária Rumo com a Malha Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma nova concessão para a malha ferroviária gaúcha vem sendo buscada pelo governo do Estado. Já sucateadas, as ferrovias ficaram praticamente todas destruídas após a enchente, sem terem sido consertadas pela concessionária Rumo, cujo contrato vai até 2027. Quem coordena a articulação é o vice-governador Gabriel Souza, que atualizou a pauta para o programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Como está a negociação com o governo federal?

Estou em contato direto com o secretário nacional de Transporte Ferroviário (Leonardo Cezar Ribeiro). Tenho conversado com os agentes do governo federal para acompanhar a finalização do grupo de trabalho que já entregou o seu relatório para o Ministério dos Transportes para que este órgão do governo federal tome as decisões sobre os próximos passos quanto à Malha Sul, que inclui Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Qual a tendência?

A meu ver, a tendência é o governo federal encaminhar nova licitação. Aliás, três novas licitações, fatiando a Malha Sul em três partes: duas no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina e no Paraná. Aqui, teríamos a parte de Cruz Alta a Rio Grande, mais atrativa à iniciativa privada para um eventual novo leilão. Já a parte de Uruguaiana ao norte do Estado — por onde se carregava principalmente líquidos antes da enchente, como etanol — necessitará de aportes públicos. Aqui a importância de entender como finalizará essa concessão à Rumo.

E uma renovação de concessão?

A tese de renovar antecipadamente o atual contrato com a Rumo perde força neste contexto de desrespeito total da concessionária com a Malha Sul, em especial com o Rio Grande do Sul, que fica mais ao sul do país e está sofrendo muito com a ausência de boas ferrovias. Esse modal logístico é fundamental para a nossa economia e nos parece que a melhor alternativa seria uma nova licitação, na qual nós teríamos duas malhas ferroviárias no Rio Grande do Sul: Cruz Alta - Rio Grande e Uruguaiana - Passo Fundo, ligando ao resto do país.

E o aporte público?

Teria que ser considerável para que se torne atrativo para alguma empresa privada se interessar. Circunstancialmente, temos um mercado nacional tímido em relação às ferrovias, com poucos "players" que poderiam vir a desfrutar desse certame. Talvez seja o caso de contar com a participação de "players" internacionais, em especial chineses, para encontrarmos um interesse maior.

