Venda cresce, mas construtoras lançam menos imóveis no RS; SC e PR lideram no Sul

O Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre com o lançamento de 8.170 imóveis por construtoras. É uma queda de 9,1% sobre o mesmo período do ano passado, apesar de o segundo trimestre ter sido levemente superior ao primeiro. O número também fica bem abaixo do Paraná (12.024) e de Santa Catarina (22.268), conforme o levantamento da Brain Inteligência Estratégica.

A venda, porém, cresceu 5,7% aqui no Estado. Foram comercializados 11.275. O ponto positivo é que reduz o estoque de unidades à venda, porém o número também é bem abaixo dos vizinhos Paraná (14.128) e Santa Catarina (11.275), que, embora tenham vendido mais do que as construtoras gaúchas, tiveram quedas sobre seus resultados do primeiro semestre de 2024.

O comportamento diferente sinaliza que, embora o mercado tenha melhorado, as empresas ainda estão apreensivas com a demanda futura. A ampliação do Minha Casa, Minha Vida ocorreu em maio, mas agora se espera um programa habitacional que o presidente Lula já disse que será "infinitamente" maior. Outro ponto importante é saber quando o Banco Central iniciará a redução da taxa de juro Selic, o que é esperado, por enquanto, para o início de 2026.

Preço

O preço médio do metro quadrado dos imóveis novos no Rio Grande do Sul ficou em R$ 11.964. É 17,1% abaixo da média da Região Sul, puxada para cima por Santa Catarina.

Popular lidera

O Minha Casa, Minha Vida lidera os imóveis à venda no Rio Grande do Sul, com 24% do total. Na sequência, com 21%, estão aqueles que vão do teto do programa de habitação popular (R$ 500 mil) até R$ 700 mil. O menos representativo é o super luxo (com preço acima de R$ 4 milhões), com apenas 2% das unidades disponíveis.

