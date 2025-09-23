Vaivém: antiga agência do Santander terá nova tentativa de leilão em Porto Alegre

Imóvel tradicional onde funcionava uma agência do Santander em Porto Alegre segue em tentativas de venda por leilão. O prédio fica na Rua Sete de Setembro, 1.136, no Centro Histórico, entre o Mercado Público e a Praça da Alfândega. Houve uma disputa sem interessados e, depois, um leilão a R$ 5 milhões pela Taba Leilões com um lance, mas que não avançou por não ocorrer o arremate efetivo do bem. Agora, voltou à Pestana Leilões, com proposta a partir de R$ 4,9 milhões no pregão marcado para oito de outubro.

A estrutura tem 2,7 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 673 metros quadrados e está desocupada. Localizada perto Guaíba, ela foi atingida pela enchente de 2024. Em frente ao imóvel, fica, na esquina com a Rua Uruguai, a agência do Santander conhecida como "Centenária", que segue funcionando.

O Santander não quer falar da venda. Diretor da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras (Fetrafi-RS), Juberlei Bacelo diz que esta agência foi fechada há cerca de cinco anos, ou seja, ainda no início da pandemia.

