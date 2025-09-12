Universidade do RS leva três prêmios em competição de empreendedorismo na Europa

Evento reconhece esforços em prol do empreendedorismo e do engajamento universitário. PUCRS / Divulgação

Organizado por universidades europeias com foco em empreendedorismo, o prêmio Triple E Awards 2025 destacou uma universidade gaúcha em três categorias. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) recebeu os reconhecimentos na cerimônia realizada em Praga, na República Tcheca.

A pesquisadora Lane Alves, chamada de "prodígio" na instituição, levou o prêmio People Choice Awards, categoria de votação aberta, e ficou em quarto lugar como acadêmica engajada. A coluna conversou com ela um pouco antes do evento:

— A gente se inscreve, mas não acredita que vai ter um resultado — disse.

A pesquisadora foi indicada pela trajetória de negócios de impacto, ou seja, com foco social e ambiental. Está à frente do GID: Gênero, Inclusão e Diversidade, plataforma para conectar a comunidade LGBT+ a profissionais de saúde que ofereçam atendimento humanizado. Curioso é que o cliente é o profissional, que pagará para entrar na lista. Também lidera o Cosmos, que ajuda no acesso ao Judiciário.

Já o professor Rafael Chanin ficou em segundo lugar como educador de empreendedorismo. Por fim, o Tecnopuc venceu como o melhor ecossistema de inovação e empreendedorismo. Aliás, a coluna esteve recentemente no parque tecnológico, quando noticiou o espaço fixo que estava sendo montado para o South Summit Brazil, o novo cinema ao ar livre e a volta da Dell com uma operação para desenvolvimento de softwares. Relembre:

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)