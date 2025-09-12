Uma das maiores varejistas gaúchas abre sua 350ª loja; expansão mira SC e PR

Uma das maiores redes de varejo do Rio Grande do Sul, a Colombo abrirá sua loja de número 350. Será uma unidade em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, onde fica o maior centro de distribuição da empresa, que tem sede em Farroupilha. O CEO Eduardo Colombo comentou à coluna que o ponto, de 450 metros quadrados, serve também para aproximar-se da comunidade.

— O que tem sido um dos nossos objetivos. Tem essa operação logística e não tínhamos loja. Então, a unidade tem simbologia importante — conta.

CEO da Lojas Colombo, Eduardo Colombo. Lojas Colombo / Divulgação

Já foram abertas 16 lojas em 2025 e mais duas estão com inauguração encaminhada. A ideia é fechar o ano com 355 unidades.

Os novos pontos de venda ficarão em Santa Catarina e no Paraná, Estados onde a expansão da Colombo tem sido mais acelerada. Há dois motivos para isso, explica o executivo. Um deles é a marca já ter bastante capilaridade no Rio Grande do Sul, existindo mais espaço para avançar nos Estados vizinhos. Porém, fatores econômicos também pesam.

— Estas duas economias estão mais pujantes, crescendo mais agora. Além disso, há uma infraestrutura melhor em termos de estrada e de logística em geral — exemplificou.

Foto disponibilizada da loja, ainda não aberta. Lojas Colombo / Divulgação

Com 65 anos de mercado, a Colombo vende de móveis a eletrodomésticos e emprega mais de 4 mil pessoas. Em 2024, a venda atingiu R$ 2,6 bilhões. Relembre visita feita pela coluna à sede da empresa no ano passado: Aos 65 anos, Colombo ajusta estratégia, abre dezenas de lojas e reforma mais: “O básico bem feito”

