Uma das maiores fabricantes de celular da China abrirá escritório em Porto Alegre

Jovi instalou estandes interativos no Acampamento Farroupilha. Jovi / Divulgação

Uma das maiores fabricantes de celulares da China (tem oscilado entre o 1º e 2º lugar), a Vivo Mobile Communication está de olho no mercado gaúcho. Por meio da sua marca criada para o Brasil, a Jovi, está estruturando um escritório em Porto Alegre para as equipes de vendas. Até o momento, opera a expansão no Sul por meio de uma base em Florianópolis (SC).

Além disso, fincou pé no Acampamento Farroupilha pela primeira vez. Instalou espaços interativos e está expondo produtos. Um destaque é o "Mate Conectado", um local com água quente para o chimarrão, pontos de recarga e internet wi-fi liberada.

No Brasil, a empresa possui fábrica na Zona Franca de Manaus. Jovi / Divulgação

A Jovi instalou uma fábrica própria na Zona Franca de Manaus agora em 2025. Seu foco no Brasil é em aparelhos com boa bateria e fotos de qualidade. No Rio Grande do Sul, vende nas lojas da TIM, da Claro, do Carrefour e das Casas Bahia, diz o diretor comercial para o Sul, Andre Casseres.

