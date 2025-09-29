Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Gaúcha Atualidade
Notícia

Um passeio pelo festival de primavera da Ceasa com dicas de flores e outras plantas

O programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, foi transmitido ao vivo da central de abastecimento

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS