Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em liquidação
Últimos quatro supermercados Nacional fecharão ainda neste mês

O dono, Carrefour, concentrará esforços em lojas maiores, como os atacarejos Atacadão

Isadora Terra

