Últimos quatro supermercados Nacional fecharão ainda neste mês

Está levando até mais do que o previsto o fechamento de todos os supermercados do Nacional no Rio Grande do Sul. Inicialmente, o Carrefour, que os comprou em 2022, planejava extinguir a marca até junho de 2025, conforme o grupo francês avisou seus acionistas ainda no ano passado. Todas as 47 lojas estavam à venda, sendo que 39 ficavam no Rio Grande do Sul.

As que não fossem compradas, teriam atividades encerradas ou seriam transformadas em Carrefour, o que ocorreu com algumas. Como em outros enxugamentos, as lojas despertaram grande interesse, especialmente de redes locais. Porém, a dificuldade de negociar aluguel com os donos dos imóveis foi o maior empecilho. De qualquer forma, abre espaço de mercado para novos varejos de alimentos no entorno.

Dos supermercados Nacional do Estado, quatro ainda restam abertos (veja abaixo), mas serão fechados ainda em setembro, funcionando até quando durar o estoque. Em uma entrevista recente e bem interessante à coluna, o CEO do grupo francês na América Latina, Pablo Lorenzo, contou que a intenção do grupo é se concentrar em lojas grandes e menor custo, como Atacadão, que é um atacarejo, e Sam's Club, que é um clube de compras. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS

Porto Alegre

Unidade do bairro Jardim Leopoldina fica próxima à saída de Porto Alegre para Alvorada. Diogo Duarte / Agencia RBS

Último Nacional ainda aberto na Capital, a unidade Jardim Leopoldina emprega cerca de 50 a 70 trabalhadores, segundo Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA). O fechamento está previsto para 30 de setembro. A liquidação já começou.

Montenegro

Supermercado fica na Rua Buarque de Macedo 40, em Montenegro. Dina Freitas / Arquivo Pessoal

Em operação há mais de 30 anos, a unidade de Montenegro já liquidava produtos para encerrar atividades neste final de semana. No local, abrirá uma loja da rede Mombach, que já possui três filiais na cidade.

Santa Maria

Loja fica na Avenida Nossa Sra. Medianeira, 1321. Google Street View / Reprodução

O supermercado de Santa Maria deve fechar até 28 de setembro. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Santa Maria (SEC-SM) afirma que a loja emprega 60 trabalhadores. O ponto foi negociado com a rede Nicolini.

Santa Cruz do Sul

Unidade fica Rua Tenente Coronel Brito 440. Google Street View / Reprodução

A loja de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, emprega 45 pessoas e tem previsão de encerramento no dia 21. Segundo o Sindicato dos Comerciários de Santa Cruz do Sul, assumirá o ponto a rede de supermercados Nicolini.

