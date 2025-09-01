Turistas estrangeiros, supermercados de SC por todo o RS, novo centro logístico e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los. Entrevista com Bruno Reis, diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur
- Maior rede de SC abrirá supermercados por todo o RS "com cacetinho, carne com osso e café solúvel". Entrevista com Lucas Pereira, diretor comercial do Grupo Pereira
- Indústria investe R$ 405 milhões em centro logístico, nova fábrica e na sede atingida por enchente. Entrevista com Eduardo Bettanin, presidente Inbetta e Alexandre Tulini, CFO Inbetta
- Novo restaurante de R$ 4,5 milhões em Canela terá parrilla e fondue. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Christian Rafael
No Spotify:
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
