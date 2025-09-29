Trump com Lula, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 29.09

Agenda

A grande expectativa econômica da semana é para a reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump. O encontro foi sinalizado na semana passada durante a Assembleia-Geral da ONU. Não se sabe ainda se será presencial e o local. O assunto, claro, será o tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros.

Banco Central divulga o relatório Focus, com previsões do mercado para a economia. E também a pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas não financeiras sobre seus negócios.

Deve sair hoje a circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que autoriza as instituições financeiras a negociarem as dívidas dos produtores rurais. É a última etapa da medida provisória anunciada pelo presidente Lula no último dia da Expointer.

Dados de mercado de trabalho, com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Informações sobre a geração de vagas com carteira assinada.

Inflação pelo IGP-M.

Balança comercial semanal.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec).

Pílulas

Dólar caiu 0,47%, para R$ 5,33. Ibovespa subiu 0,10%, aos 145.447 pontos.

