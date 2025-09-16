Giane Guerra

Giane Guerra

Troca de dono dos imóveis não afeta operação de atacarejos, diz grupo gaúcho

Estruturas foram vendidas por R$ 32 milhões 

