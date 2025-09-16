Troca de dono dos imóveis não afeta operação de atacarejos, diz grupo gaúcho

Desco Atacado possui operações em imóveis vendidos ao fundo imobiliário GARE11. Loja de Charqueadas (E) e Alvorada (D). Google Street View / Reprodução

As operações dos atacarejos Desco em Charqueadas e Alvorada não serão afetadas pela venda dos imóveis nos quais estão instaladas. O Grupo Imec, dono das lojas, seguirá alugando os espaços dos novos donos. Segundo a empresa ressalta, são contratos de longo prazo.

Os dois imóveis foram comprados pelo fundo imobiliário GARE11. A operação foi avaliada em R$ 32,3 milhões. Aos acionistas, foi informado de que o prazo dos contratos de locação são de 180 meses (15 anos).

*Colaborou Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

