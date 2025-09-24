Supermercados pedem à Fiergs ampliação do espaço ou Expoagas pode trocar de lugar

Congestionamento de pessoas na Expoagas ocorre sempre. André Ávila / Agencia RBS

A nova direção da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) pediu oficialmente à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) a ampliação do espaço onde é realizada a Expoagas, feira anual que serve de vitrine da indústria para levar produtos ao setor supermercadistas. O pleito não é de hoje e já chegou a ser cogitada a transferência do evento de local.

Para resolver a necessidade já para 2026, Agas e Construsul, outra feira que ocorre no complexo, selaram acordo para construir uma estrutura climatizada de lona com 7 mil metros quadrados. Isso ampliaria em 60% a área para estandes.

Além disso, Fiergs disse ao presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior, e sua equipe que trata com a prefeitura das melhorias viárias no entorno. Sempre tem congestionamento nos dias de feira.

Presidida por Lindonor Peruzzo Júnior (de blazer azul-marinho), a Agas reuniu-se com Fiergs e firmou acordo com a Construsul. Agas / Divulgação

