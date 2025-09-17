Super Quarta, loja da Shein e mais pílulas da economia 17.09

Agenda
É Super Quarta, quando saem as decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) e aqui do Brasil (Comitê de Política Monetária, Copom) sobre as taxas de juro. Há grande expectativa de redução na taxa norte-americana, mas a Selic aqui do Brasil ainda deve ficar alta por algum tempo, mas sem risco por enquanto de voltar a subir.
Inflação pelo IGP-10, divulgada pela FGV.
Abertura da loja temporária da Shein em Porto Alegre. Saiba mais: "Para encostar na roupa": presidente da Shein conta como será loja de Porto Alegre
Tá na Mesa da Federasul sobre jurisprudência e impunidade nos crimes violentos.
Pílulas
Dólar caiu 0,43%, para R$ 5,29. Ibovespa subiu 0,36%, aos 144.062 pontos.
