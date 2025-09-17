Super Quarta dos juros: sem surpresas, mas com expectativas turbinadas

Federal Reserve decidiu pela redução da taxa de juro, enquanto o Copom manteve a Selic em 15%. Karen Bleier, Rafa Neddermeyer / AFP / Agência Brasil

A Super Quarta confirmou o esperado. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (FED) reduziu a taxa de juro em 0,25 ponto. Todos votaram pelo corte, sendo que um queria até uma redução mais intensa. O desaquecimento do mercado de trabalho abriu espaço para início de reduções, já que pesa muito mais na inflação norte-americana.

Juro menor por lá empurra dólares para cá em busca de rentabilidade melhor. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve pela segunda vez a Selic em 15%. Não tirou do comunicado que pode voltar a subi-la, mas o cenário é de início dos cortes por aqui também. Talvez em 2025 ainda. A atividade econômica desacelerou. O grande risco está no mau comportamento do governo federal nas contas públicas, ainda mais perto de eleição.

