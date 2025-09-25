Sueca H&M abrirá lojas em shoppings do RS

Foto interna da Loja da H&M inaugurada em São Paulo. H&M / Divulgação

A famosa marca sueca de fast-fashion H&M abrirá duas lojas no Rio Grande do Sul. As unidades ficarão em Porto Alegre, no Iguatemi e no Praia de Belas Shopping. A inauguração está prevista para 2026, sem mais detalhes, como mês ou ponto onde ficará localizada nos shoppings. Provavelmente, terão de 1,7 mil a 2,3 mil metros quadrados.

É a entrada da empresa na Região Sul. Ela abriu recentemente na capital de São Paulo. Agora, vai ao interior do Estado, com um ponto de venda em Sorocaba, e também abrirá loja no Rio de Janeiro. Todas serão em shoppings do grupo Iguatemi.

A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países. A marca abriu a primeira unidade na América Latina em 2012, no México. Em São Paulo, aparentemente, tem tentado praticar preços semelhantes às concorrentes C&A e Lojas Renner. Há roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças.

