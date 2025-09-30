“Shutdown” nos EUA, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 30.09

Agenda

A possível paralisação do governo dos Estados Unidos a partir de amanhã (1º), já que democratas e republicanos não avançaram em um acordo para evitar o “shutdown”. Não costuma ter um grande impacto, exceto pelo risco atual de estagflação, com a economia norte-americana dando sinais de desaquecimento e os preços ainda com pressão de alta.

Isso e a proposta de acordo para paz em Gaza são os assuntos mais relevantes nos Estados Unidos neste momento. Então, o tarifaço aplicado ao Brasil fica em segundo plano. Não há definição de data para a reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump, prevista para esta semana.

Taxa de desemprego: IBGE divulga a PNAD Contínua Mensal, com dados de Brasil para agosto.

Tesouro Nacional divulga o relatório mensal da dívida pública relativo a agosto.

O presidente Lula sanciona cinco projetos de lei ligados à agricultura familiar, segurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos.

Pílulas

Dólar caiu 0,31%, para R$ 5,32. Ibovespa subiu 0,61%, aos 146.337 pontos.

