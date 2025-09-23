Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

"Será alfaiataria", diz representante de contadores sobre adaptar empresas à reforma tributária

A mudança começa a valer em 1º de janeiro de 2026 e será complexa

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS