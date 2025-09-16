Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Forte potencial 
Análise

Seis projetos formam um cinturão de tecnologia de futuro no entorno de Porto Alegre

De escola para formar cientistas da computação a fábricas de aviões e de chips com seus centros de pesquisa

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS