RS ficou de fora da demissão de mil funcionários do Itaú que eram monitorados

Itaú alegou problemas de produtividade para justificar demissão de trabalhadores em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Não há funcionários do Rio Grande do Sul na polêmica demissão de mil trabalhadores feita pelo Itaú. Segundo a secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários), Sabrina Muniz, a dispensa se concentrou em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os demitidos trabalhavam em home office ou em modelo híbrido. O Itaú alega problemas de produtividade, como os funcionários trabalhando menos horas do que o registrado na plataforma. Não informou porque não trouxe de volta os funcionários ao escritório. Há uma redução no número de agências no setor bancário como um todo, principalmente pelo uso de canais digitais por clientes.

O sindicato local de trabalhadores não foi informado previamente. Aqui, o SindBancários afirma que o banco vem há algum tempo fazendo uma espécie de geolocalização dos trabalhadores para monitorá-los. Estima-se que o Itaú tenha 85 mil empregados no Brasil.

Empresas têm usados softwares para monitorar os funcionários, que consideram tempo de uso do computador, programas usados e até o número de cliques. É permitido por lei desde que, de forma transparente, os trabalhadores sejam avisados sobre quais dados são coletados e como serão avaliados.

