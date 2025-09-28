Revendas do RS à espera da estratégia da Toyota após fábrica ser destruída em SP

Vendaval destruiu fábrica da Toyota no interior de São Paulo. Instagram @vine.films / Reprodução

Concessionárias gaúchas da Toyota — e o setor de revendas em geral — aguardam informações mais precisas sobre como ficará o abastecimento das lojas com veículos após um vendaval destruir a fábrica de motores em Porto Feliz (SP). A unidade deve ficar sem produzir até o início de 2026. Isso afetará a exportação destes equipamentos e também a produção, estima-se, de 30 mil veículos em outras operações da montadora japonesa no Brasil, que estão paradas. Modelos Corolla serão atingidos e o lançamento do Yaris Cross foi adiado.

"Em uma primeira análise, a retomada da planta de motores deverá levar meses e, considerando essa situação, a empresa está buscando alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países, com o objetivo de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP).", diz a Toyota.

Presidente do sindicato que representa as concessionárias no Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Jefferson Fürstenau acredita que a Toyota acabará perdendo participação de mercado, ao menos no curto prazo. Apesar de ser do varejo, ele lamenta o impacto na indústria automotiva brasileira, pois a marca japonesa tem forte produção nacional.

