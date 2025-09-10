Rede familiar compra para reabrir Nacional fechado no Litoral: "Será supermercado-raiz"

Empresa de uma família de Santo Antônio da Patrulha, a rede Superbom assumirá o supermercado Nacional fechado em Osório, no Litoral. O contrato está assinado. A ideia é reabri-lo até o final de outubro, mas aguarda-se a entrega da chave pelo Carrefour para iniciar a reforma. O investimento pode chegar a R$ 5 milhões.

A coluna conversou com o proprietário José Reni Milanez e o diretor de operações, Valtair Almeida, que enfatizam que seu negócio é "supermercado-raiz", com atendimento direto e gerente na loja. A empresa mantinha-se restrita a Imbé, onde fica a sede, mas, em 2024, abriu unidades em Pinhal e Cidreira. Está com 10 pontos de venda.

A loja de Osório terá 1,2 mil metros quadrados de área de vendas, com uma cafeteria. Os equipamentos foram comprados junto. Serão contratados 80 funcionários.

Bandeira Nacional

A marca Nacional está sendo extinta pelo Carrefour, que a comprou em 2022 com o Grupo Big. Em entrevista recente à coluna, o CEO do grupo francês na América Latina, Pablo Lorenzo, contou que a intenção do grupo é se concentrar em lojas grandes, como Atacadão, que é um atacarejo, e Sam's Club, que é um clube de compras. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)