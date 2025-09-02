Quem tem o menor desemprego da Região Sul (e do país)

Apesar de ser a menor da série histórica do IBGE, a taxa de desemprego do Rio Grande do Sul é a maior da Região Sul. Com isso, há impacto na média salarial do trabalhador, que é mais alta nos Estados vizinhos. Veja detalhes no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna