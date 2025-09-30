Que fim levaram as 500 casas prometidas por grupo de empresas a vítimas da enchente

Das 500 casas prometidas para famílias atingidas pelas enchentes, nenhuma foi entregue ainda. O anúncio previa que empresas ligadas ao Movimento União BR e à SteelCorp fabricariam as unidades na Ulbra, em Canoas, instalando-as em terrenos doados pelo Estado e com entrega em poucos meses. Segundo o secretário estadual de Habitação, Carlos Gomes, a SteelCorp não prosseguiu com o combinado. Já o União BR até ergueu 104 casas em Muçum e Bom Retiro do Sul, mas ainda aguardam infraestrutura para serem entregues às famílias, o que deve ocorrer em outubro. Assista à entrevista acima, no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.