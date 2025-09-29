Projeto prevê complexo eólico de R$ 1,5 bilhão na região da Campanha

Empresa gaúcha especializada na construção de subestações, a Tecnova prevê fazer um novo complexo de energia eólica de R$ 1,5 bilhão em Dom Pedrito, na Região da Campanha. Serão 60 aerogeradores, com potência de 300 megawatts (MW). O projeto já tem a licença ambiental prévia e aguarda agora a de instalação, que autoriza o início das obras. A empresa, porém, diz não ter imagens do projeto nem da área.

Gerente de Desenvolvimento de Projetos Renováveis, Rafael Ortiz prevê uma demanda grande dos data centers, que consomem energia renovável. A construção deve gerar mil empregos, com previsão de ser finalizada em 2029. A área tem 15 mil hectares e fica na zona rural, perto da BR-293. Na operação, serão de 100 a 200 postos de trabalho.

Além disso, há outros projetos na gaveta da Tecnova para outros dois parques eólicos, mas ainda estão em fase inicial. Geram energia a partir do vento. Enquanto isso, a empresa trabalha para dobrar de tamanho até 2030. A ideia é fechar o ano com R$ 1 bilhão em contratos sob gestão. Saiba mais: Empresa de Porto Alegre que constrói subestações e eletrifica trem dobrará de tamanho até 2030





Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cinturão de investimentos em tecnologia, o preço da falta de ferrovias no RS e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)