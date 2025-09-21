Profissionais desejados, reestruturação Cotribá, dilema do Bolsa Família e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Os 16 profissionais mais "desejados" pela indústria pelos próximos 10 anos. Entrevista com Marcello Jose Pio, especialista em Políticas e Indústria da CNI
- Com postos de combustível, fábrica, silos e supermercados, o que Cotribá venderá para pagar dívida. Entrevista com Luis Felipe Maldaner, CEO da Cotribá
- A cidade gaúcha que está prospectando negócios com 62 empresas
- O grupo de SC que emprega 4,2 mil pessoas no RS e abre 160 vagas por mês. Entrevista com Ricardo Wasem, diretor do Grupo Orbenk
- "Precisa equilíbrio entre meritocracia e assistencialismo", diz líder varejista contrário à extinção do Bolsa Família. Entrevista com Irio Piva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA)
- Últimos supermercados Nacional fecharão ainda neste mês. Com Isadora Terra
- Universidade do RS leva três prêmios em competição de empreendedorismo na Europa. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Christian Rafael
