Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.09

Agenda
Prévia do PIB: divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
IBGE lança a pesquisa especial sobre o impacto da enchente no Rio Grande do Sul.
Semana tem decisão sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
Pílulas
Dólar caiu 0,71%, para R$ 5,35. Ibovespa caiu 0,61%, aos 142.272 pontos.
