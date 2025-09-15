Prévia do PIB, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.09

Agenda

Prévia do PIB: divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

IBGE lança a pesquisa especial sobre o impacto da enchente no Rio Grande do Sul.

Semana tem decisão sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos.

Pílulas

Dólar caiu 0,71%, para R$ 5,35. Ibovespa caiu 0,61%, aos 142.272 pontos.

