Prestes a fechar, último supermercado Nacional de Porto Alegre inicia liquidação

Será fechado no dia 30 de setembro o último supermercado Nacional em Porto Alegre. A operação fica no bairro Jardim Dona Leopoldina, na Zona Norte. Quem avisou a coluna foi o presidente Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), Nilton Neco, que estima haver de 50 a 70 funcionários na unidade. Os trabalhadores tiveram a opção de transferência para o hipermercado Carrefour da Avenida Plínio Brasil Milano.

A coluna foi até a loja na tarde dessa quarta-feira (10). Placas amarelas no entorno já informavam sobre o fechamento. O estoque está em liquidação a partir desta quinta-feira (11).

— Tem promoção boa — disse uma funcionária.

Marca em extinção

Portanto, a partir de outubro, a capital gaúcha não terá mais nenhum supermercado Nacional em funcionamento. Restam quatro lojas da bandeira no Rio Grande do Sul. Criada em 1969 como um pequeno armazém em Esteio, a marca foi comprada pelo Carrefour em 2022, que chegou a cogitar levá-la para outras regiões. Uma mudança de estratégia fez com que o grupo francês decidisse extingui-la, concentrando-se em grandes formatos como o atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam's Club. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS

