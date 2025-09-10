Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado de trabalho
Notícia

"Prefiro sair": pedidos de demissão dão salto no RS e já são 42% do total de dispensas

No primeiro semestre, 343,8 mil gaúchos saíram do emprego por decisão própria

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS