Porto Alegre terá voo direto para Punta del Este

Operações da Aerolíneas Argentinas começam no final de dezembro. Flávio Neves / Agencia RBS

Porto Alegre terá voos diretos para Punta del Este, no Uruguai, a partir de 26 de dezembro até 31 de janeiro. As idas serão às sextas e sábados, com retornos aos sábados e domingos. Em uma rápida pesquisa, a coluna encontrou passagens de ida e volta a R$ 2.691. A viagem dura 1h20min.

Serão realizados na temporada de verão, operadas pela Aerolíneas Argentinas. Haverá também rota de São Paulo para o destino uruguaio, muito procurado pelos brasileiros para turismo.

A empresa fez uso de um mecanismo chamado de "quinta liberdade aérea", pelo qual pode vender passagens entre dois destinos fora da Argentina. Não o utilizava desde 2012. A ideia, claro, é rentabilizar as operações.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: reestruturação da Cotribá, indústria de casa nova e empregos catarinenses no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)