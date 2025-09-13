Porto Alegre é onde o preço dos imóveis comerciais para alugar mais cai; veja valores por bairros

Porto Alegre tem a maior queda nos preços dos imóveis comerciais para alugar na pesquisa da Fipe. Em julho, o metro quadrado recuou 0,69% sobre junho. A média nacional do Índice FipeZap de Locação Comercial trouxe avanço de 0,78% no mês. No acumulado do ano, a queda por aqui é de 0,49%. Na média do país, foi uma alta de 5,15%.
E em 12 meses? A capital gaúcha tem avanço de apenas 1,06%, o mais baixo desde o início da pandemia, em 2020. No país, o aumento é de 7,82%.
O metro quadrado custa, em média, R$ 34,29 em Porto Alegre. No país, fica em R$ 47,96. Lembrando que imóveis comerciais são os que mais reagem à procura, o que é termômetro econômico de negócios. Ou seja, se preço cai, mercado não está bom.
Bairros mais representativos na pesquisa:
(Fipe considera indicadores como renda e população)
- Auxiliadora
R$ 39,07 /m²
- Menino Deus
R$ 37,50 /m²
- Rio Branco
R$ 36,97 /m²
- Moinhos de Vento
R$ 35,98 /m²
- Petrópolis
R$ 32,87 /m²
- Floresta
R$ 28,67 /m²
- São Geraldo
R$ 25,32 /m²
- Sarandi
R$ 23,18 /m²
- Centro Histórico
R$ 21,36 /m²
- Partenon
R$ 20,28 /m²
