Porto Alegre é onde o preço dos imóveis comerciais para alugar mais cai; veja valores por bairros

Porto Alegre tem a maior queda nos preços dos imóveis comerciais para alugar na pesquisa da Fipe. Em julho, o metro quadrado recuou 0,69% sobre junho. A média nacional do Índice FipeZap de Locação Comercial trouxe avanço de 0,78% no mês. No acumulado do ano, a queda por aqui é de 0,49%. Na média do país, foi uma alta de 5,15%.

E em 12 meses? A capital gaúcha tem avanço de apenas 1,06%, o mais baixo desde o início da pandemia, em 2020. No país, o aumento é de 7,82%.

O metro quadrado custa, em média, R$ 34,29 em Porto Alegre. No país, fica em R$ 47,96. Lembrando que imóveis comerciais são os que mais reagem à procura, o que é termômetro econômico de negócios. Ou seja, se preço cai, mercado não está bom.

Bairros mais representativos na pesquisa:

(Fipe considera indicadores como renda e população)

Auxiliadora

R$ 39,07 /m² Menino Deus

R$ 37,50 /m² Rio Branco

R$ 36,97 /m² Moinhos de Vento

R$ 35,98 /m² Petrópolis

R$ 32,87 /m² Floresta

R$ 28,67 /m² São Geraldo

R$ 25,32 /m² Sarandi

R$ 23,18 /m² Centro Histórico

R$ 21,36 /m² Partenon

R$ 20,28 /m²

