Por que o governo federal não cedeu no juro da dívida rural

Detalhamento da medida ocorreu nesta sexta-feira (5), finaleira da Expointer. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar das tentativas das entidades do setor rural, o governo federal não cedeu nas taxas de juro da medida provisória de 6%, 8% e 10%, anunciada na Expointer. Para quem está bem endividado e por incidirem no longo prazo, são elevadas. Mas ficam abaixo do mercado, ainda mais considerando que a taxa de juro Selic, definida pelo Banco Central e referência do mercado, está em 15%.

Mas por que o governo federal não cedeu neste ponto, sendo que aumentou prazo de pagamento (para 9 anos com um de carência) e quantia a ser negociada (R$ 12 bilhões) ao longo da semana de negociações? Porque ficaria com juro abaixo do Plano Safra, o que complicaria a condução da política econômica agrícola.

